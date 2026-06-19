El ICAB analiza la aplicación de la IA y los efectos del cambio climático en su Congreso Laboral

Inauguración de la octava edición del Congreso de Derecho Laboral del ICAB - ICAB

BARCELONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) ha analizado los principales retos de la jurisdicción social, como la aplicación de la inteligencia artificial (IA) y los efectos del cambio climático, entre otras cuestiones, en la octava edición del Congreso de Derecho Laboral, en la que han participado una veintena de ponentes.

En un comunicado este viernes, el ICAB han informado de que también se han abordado los límites de la responsabilidad concursal de los grupos de empresas y las principales normativas del ámbito social, en un congreso organizado por la Sección de Derecho Laboral que ha durado dos jornadas, jueves y viernes, y que ha reunido a más de 150 asistentes.

Durante la inauguración social, la diputada del ICAB, Vanessa Sánchez, ha expuesto que el Congreso de Derecho Laboral forma parte del proyecto de la Junta de Gobierno del ICAB '12 Congresos, 12 Causas' y que, en esta ocasión, se ha vinculado a la Asociación Dit i Fet.

La presidenta de Dit i Fet, Núria Caum, ha destacado que la entidad lucha contra la exclusión social y dispone de un espacio de acogida y asistencia para personas sin hogar o en situación de marginación social.

Durante la clausura, se ha entregado el Premio 'Memorial Miquel Queralt sobre Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 2026' a Albert Toledo, por su obra 'Relación laboral y libertad religiosa'.

Además, el jurado del premio ha acordado conceder una mención especial a Jonathan Gallego Montalbán, por su obra 'La pérdida de la condición de representante legal de las personas trabajadoras', y a José Enrique Ruiz, por su obra 'La actividad sindical y los derechos colectivos en las relaciones laborales del siglo XXI'.