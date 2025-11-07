El ICAB anima a consensuar la reforma para incorporar al RETA a los colegiados de mutualidad

BARCELONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), al igual que el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), han exhortando a los grupos parlamentarios a consensuar de forma urgente la reforma para aprobar la Pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), que hará posible que las cotizaciones a mutualidades privadas sumen como si se hubiesen hecho al sistema público.

En una comunicado este viernes, el ICAB informa de que ambos organismos han lamentado la lentitud de la tramitación de la Pasarela al RETA, cuando se está a punto de cumplir un año desde la presentación de la proposición de Ley en el registro del Congreso de los Diputados.

En la declaración institucional aprobada este viernes por el Pleno del CGAE, la Abogacía expone que desde 2023, "son casi 5.000 los colegiados que han alcanzado la edad de jubilación y un número notable de ellos no ha tenido más remedio que prolongar su actividad profesional a la espera de una respuesta del Parlamento que clarifique las pensiones que recibirán después de cuatro décadas de cotización mutualista".

También alertan de que en los próximos años serán más de 2.900 los abogados y abogadas los que cumplirán la edad requerida para retirarse.

En opinión de los decanos y consejeros de la Abogacía, "dilatar aún más la última fase del proceso legislativo en una reforma que carece de aspectos ideológicos no solo agranda el tamaño del problema, sino que además supone una penalidad adicional para los mutualistas que afrontan la compensación a décadas de trabajo al servicio de la sociedad".