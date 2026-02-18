El ICAB celebra que el acuerdo del 'caso Cocoon' contribuya a resarcir a las víctimas

Archivo - Fachada de la sede de ICAB. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

El Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), personada como acusación popular en el 'caso Cocoon', celebra que el acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes este lunes, cuando estaba previsto que comenzara el juicio, contribuya a resarcir cuanto antes a las víctimas.

El pacto alcanzado permitirá acelerar la devolución de las propiedades a las víctimas --en aquellos casos en los que sea posible-- algo que se hubiese dilatado en el tiempo, según fuentes del ICAB, si se hubiese celebrado el juicio, que estaba previsto que durase varios meses y cuya sentencia podría ser objeto de recurso.

En un comunicado, el ICAB recuerda que decidió personarse como acusación en 2016 tras conocer que el principal investigado en esta macroestafa inmobiliaria era abogado, lo que "atentaba de forma directa contra el honor y la deontología" del colectivo.

En el mismo procedimiento, el Colegio Notarial de Catalunya se personó como acusación particular con el objetivo de que se depurasen responsabilidades relacionadas directamente con el ejercicio de la función notarial y de resarcir a las víctimas.

LAS PENAS

El lunes, los considerados como principales líderes de la trama que dejó más de un centenar de víctimas, el abogado Francisco Comitre y el notario Enrique Peña, aceptaron penas mínimas de cárcel y se comprometieron a devolver los 128 inmuebles de los que se apropiaron.

Comitre aceptó la pena más alta de los 14 integrantes de esta trama, de 4 años y 7 meses de cárcel --Fiscalía pedía inicialmente más de 20--, así como su inhabilitación como abogado durante más de 9 años por delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

Por su parte, Peña aceptó 3 años y 2 meses --inicialmente el Ministerio Público solicitaba 15--, además de su expulsión como notario.

Para beneficiarse de esta rebaja, los procesados reconocieron que entre 2009 y 2015 engañaron a más de un centenar de víctimas, muchas de ellas personas mayores o con nulos conocimientos jurídicos y financieros, para apropiarse de sus viviendas.

El ICAB celebra que este acuerdo supone un importante paso para resarcir a las víctimas y para "reparar el daño causado a la imagen y al honor de los profesionales de la abogacía" y anuncia que cuando tenga notificación formal del contenido de la sentencia actuará en el ámbito disciplinario en lo que respecta al abogado condenado.