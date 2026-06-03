El ICAB y la Diputación de Barcelona firman un convenio para impulsar la mediación en consumo

El diputado de Comercio, Consumo y Salud Pública, Josep-Ramon Mut , y la decana del ICAB, Cristina Vallejo - ICAB

BARCELONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) ha firmado un convenio de colaboración con la Diputación de Barcelona para impulsar la mediación como herramienta alternativa para la resolución de conflictos en el ámbito del consumo, ha informado el ICAB en un comunicado este miércoles.

El acuerdo, presentado este miércoles en la sede del ICAB, tendrá una duración de cuatro años y establece un marco de cooperación para compartir conocimientos, difundir y promover acciones de mediación de forma conjunta, ofrecer formación de calidad y asesoramiento a los ayuntamientos.

El ICAB se incorporará a la comisión de mediación de la Red Local de Consumo (XLC), un espacio de colaboración entre las Oficinas Municipales de Información al Consumidor liderado por la Diputación de Barcelona, donde se analizan novedades jurídicas, se comparten procedimientos y se proponen formaciones sobre resolución de conflictos relacionados con consumo.

El diputado de Comercio, Consumo y Salud Pública, Josep-Ramon Mut, ha expresado que el convenio refuerza el compromiso de la Diputación "para que cualquier ciudadano de la demarcación pueda acceder a mecanismos de resolución de conflictos de calidad, gratuitos y accesibles, independientemente del municipio donde resida".

Por su parte, la decana del ICAB, Cristina Vallejo, ha manifestado que "este acuerdo responde a la voluntad del ICAB de promover los ADR (resolución alternativa de conflictos) dentro de la abogacía y, concretamente, permitirá impulsar la mediación en el ámbito del consumo", ya que se llevarán a cabo acciones que permitirán reforzar la protección los consumidores.