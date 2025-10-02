El ICAB y el ICAM abordarán el valor estratégico de la abogacía de empresa en unas jornadas

Participarán "líderes destacados del mundo jurídico, empresarial e institucional

La Comisión de Abogados de Empresa del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) organizan los días 9 y 10 de octubre el II Encuentro de Abogacía de Empresa, dirigida a los profesionales jurídicos que desarrollan su labor dentro del mundo empresarial.

Durante estos dos días, el ICAB acogerá un encuentro que pone en valor el papel estratégico de los departamentos jurídicos y, muy especialmente, de la abogacía in-house en las organizaciones, informa este jueves en un comunicado.

La inauguración de este evento tendrá lugar el jueves 9 de octubre, a las 15 h, y contará con la participación de la decana del Icab, Cristina Vallejo; el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón; el director ejecutivo de la agencia Acció, Joan Romero; y el presidente de la Comisión Legal de CEOE y miembro de su Junta Directiva, Valentín Pich.

El Encuentro se iniciará con una ponencia magistral a cargo de Robert C. Bird, autor de 'Legal Knowledge in Organizations: A Source of Strategic and Competitive Advantage', y figura clave en el análisis de la función legal como ventaja competitiva.

Las sesiones contarán con la participación de "líderes destacados del mundo jurídico, empresarial e institucional", que compartirán experiencias, casos prácticos y perspectivas de futuro sobre temas clave como la función legal de la abogacía in-house en el Comité de Dirección, la actualidad y el futuro en los principales ámbitos regulatorios, la gestión del talento jurídico de la abogacía in-house o los retos que plantea la Inteligencia Artificial.

COTINO (AEPD) Y GARCÍA CASTILLEJO (CNMC)

Entre los asistentes se encuentran el presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Lorenzo Cotino, y el vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Ángel García Castillejo, que abordarán la actualidad regulatoria, y el director general de la European Corporate Lawyers Association (ECLA), Marcus Schmitt, quien analizará la protección de los clientes y del secreto profesional en Europa.

La clausura del II Encuentro de Abogacía de Empresa tendrá lugar el viernes 10 de octubre, a las 13.25 horas e irá a cargo de la segunda teniente de alcaldía de Barcelona, Mª Eugènia Gay, y la diputada de la Comisión de Abogados de Empresa del ICAB, Cristina Crespo.