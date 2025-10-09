ICAB e ICAM reivindican en Barcelona el papel jurídico y social de la abogacía de empresa

La decana del ICAB, Cristina Vallejo; el decano del ICAM, Eugenio Ribón; el director ejecutivo de Acció, Joan Romero, y el presidente de la Comisión Legal de la CEOE y miembro y miembro de su Junta Directiva, Valentín Pich - ICAB

Expertos del mundo jurídico y empresarial compartirán experiencias y casos durante 2 días

La decana del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), Cristina Vallejo, ha reivindicado "el papel jurídico y social" de la abogacía de empresa en la inauguración del 'II Encuentro de Abogacía de Empresa', impulsado por la Comisión de Abogados de Empresa del ICAB y por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).

Vallejo ha inaugurado el encuentro este jueves por la tarde junto a su homólogo, el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón; el director ejecutivo de Acció de la Generalitat, Joan Romero, y el presidente de la Comisión Legal de la CEOE y miembro de su Junta Directiva, Valentí Pich.

La sede de la abogacía barcelonesa ha tomado el relevo tras la primera edición, que tuvo lugar en octubre del año pasado en Madrid, y Vallejo ha recordado la declaración conjunta que hicieron entonces ambos colegios, destacando la defensa del secreto profesional, el reconocimiento del carácter estratégico en la compañía y la salvaguarda de la seguridad jurídica.

Otro objetivo que se marcaron, al que se ha referido como eje de la nueva Junta de Gobierno del ICAB, es el lideraje de la sostenibilidad, así como el impulso de la transformación digital y el compromiso con la formación continua, de lo que es ejemplo este encuentro de la abogacía de empresa.

También ha puesto el foco en el bienestar emocional y profesional, la promoción de métodos alternativos de solución de conflictos (MASC) y, además, ha subrayado la importancia del papel de los colegios de la abogacía para impulsar y empoderar la abogacía de empresa.

EUGENIO RIBÓN

Su homólogo en Madrid, Eugenio Ribón, ha dicho que los abogados de empresa representan el 16% de los colegiados del ICAM y que un estudio pionero sobre la abogacía de empresas ha revelado tres ideas: que la asesoría jurídica ya es "palanca de negocio", que la eficiencia y la tecnología se han convertido en prioridad y que el talento crece y se diversifica.

"En tiempos de complejidad, desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista también de la tecnología, hay un proceso convulso en estos tres ámbitos. La abogacía de empresa no es un cinturón que se abrocha al final cuando llega el accidente, la abogacía de empresa es el radar y el copiloto que debe anticiparse en el proceso de toma de decisiones", ha explicado.

COMPETITIVIDAD

Joan Romero, ha explicado que Acció es la agencia empresarial del Govern que ayuda a la internacionalización, a la innovación y a la inversión, y cree que hay una "oportunidad de mejora de la competitividad empresarial".

Por eso, considera muy importante jugar de forma adecuada desde la vertiente legal dentro de la estrategia de una compañía: "No es solo una cuestión de cumplimiento, es también una cuestión de competitividad".

Romero también ve relevante cómo aprovechar los marcos legales para ser más competitivos como empresa, algo en lo cual el abogado de empresa tiene un papel "importantísimo" y que su rol no es ser de un departamento aislado, sino totalmente transversal a la estrategia de la compañía.

El presidente de la Comisión Legal de la CEOE y miembro de su Junta Directiva, Valentí Pich, ha reivindicado que los abogados de empresa estén "muy cerca" de los órganos de dirección.

Su labor también es básica en la contratación de servicios externos: "No puedes contratar servicios externos si no tienes un equipo propio que te permita valorar. Por tanto, el abogado de empresa es determinante en el proceso de contratación".

EL ENCUENTRO

Durante dos días, jueves y viernes, la sede del ICAB acoge este encuentro con el objetivo de poner en valor el papel estratégico de los departamentos jurídicos y, especialmente, de la abogacía 'in-house' en las organizaciones.

Para eso, cuenta con la participación de expertos del mundo jurídico, empresarial e institucional, que comparten experiencias, casos prácticos y perspectivas de futuro sobre la función legal de la abogacía 'in-house' en el comité de dirección, la actualidad y el futuro en los principales ámbitos regulatorios, la gestión del talento jurídico o los retos que plantea la inteligencia artificial.

Entre los ponentes están el presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Lorenzo Cotino, y el vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Ángel García Castillejo, y la clausura irá a cargo de la segunda teniente de alcaldía de Barcelona, la exdecana Maria Eugènia Gay, y de la diputada de la Comisión de Abogados de Empresa del ICAB Cristina Crespo, entre otros.