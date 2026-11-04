El ICAB y el ICPB analizarán el impacto económico de los procesos judiciales en empresas y personas

Archivo - Fachada del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), a 23 de octubre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) y el Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona (ICPB) analizarán en un desayuno jurídico el próximo 17 de noviembre el impacto económico de los procesos judiciales en las empresas y en la sociedad, ha informado el ICAB en un comunicado este miércoles.

Los encargados de presentar el acto, que lleva como título '¿Cuánto cuesta una sentencia? El impacto económico de los procesos judiciales en la empresa y la sociedad', será la decana del ICAB, Cristina Vallejo, y el decano del ICPB, Javier Segura Zariquiey, y contará con la participación del abogado y economista Juan S. Mora-Sanguinetti, que dará a conocer el valor económico de la justicia.

Desde el ICAB, que acogerá el acto en su sede de Barcelona, recuerdan que la alta litigiosidad, la inseguridad jurídica derivada del exceso regulatorio y el colapso del sistema judicial influyen en el desarrollo económico del país, por lo que se realizará un análisis jurídico y económico para intentar poner de relieve el papel de los tribunales en la economía de las personas y las empresas.