ICAB impulsa proyectos para visibilizar el liderazgo femenino y frenar la desigualdad de género

BARCELONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio por la Plena Igualdad del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), presidido por la diputada de la Junta de Gobierno, Natalia Martí, ha dado a conocer con motivo del 'Día de la Mujer' los proyectos que ha impulsado para promover y visibilizar el liderazgo femenino y combatir las desigualdades por razón de género, ha informado el ICAB en un comunicado este viernes.

La primera iniciativa es la creación del 'Premio a las buenas prácticas en materia de Igualdad del ICAB', destinado a impulsar el liderazgo femenino en la Abogacía, con el que se pretende distinguir a aquellas personas físicas o jurídicas que hayan destacado por su contribución a la plena igualdad.

La segunda, la realización del estudio 'Igualdad en el Sector Legal', para conocer la evolución de los datos con respecto a los de 2022, y se presentará una comparativa sobre techo de cristal en la Abogacía, brecha salarial, desequilibrio en el reparto de cargas familiares y la dificultad que esto añade a los planes de carrera de las mujeres, la lucha contra las situaciones de acoso y el valor de la diversidad y el sistema de cuotas.

El tercer objetivo es la organización del ciclo 'Diálogos para la igualdad', en el que se trabajarán temas como la brecha salarial, los nuevos modelos de trabajo para lograr una conciliación real, el liderazgo femenino para romper el techo de cristal y la tolerancia cero en los casos de acoso.

Desde el Observatorio también se impulsan medidas y buenas prácticas para garantizar que el uso y el entrenamiento de modelos de IA tengan en cuenta los principios de no discriminación de género.