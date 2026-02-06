El ICAB otorga sus medallas a abogados y juristas en reconocimiento a su trayectoria profesional

La decana Crisitina Vallejo (i), el vicedecano Jorge Navarro (d) y la abogada Carme Adell (c) - ICAB

BARCELONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) ha otorgado las medallas de la corporación a los abogados Max Arias y Carme Adell y a los juristas Joan Manuel Trayter e Isabel Viola, en reconocimiento a su trayectoria profesional.

El acto ha tenido lugar este jueves en el marco de la Sesión Solemne celebrada por el ICAB como colofón de los actos conmemorativos de Sant Raimon de Penyafort, patrón de la abogacía, informa en un comunicado.

Ha presidido el acto la decana, Cristina Vallejo, y su Junta de Gobierno, y ha contado con la asistencia del presidente del Parlament, Josep Rull; el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler; la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor; el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González; el presidente del Consell de l'Advocacia Catalana, Rogeli Montoliu, los decanos eméritos del ICAB y los decanos de otros Colegios de la abogacía, entre otras autoridades.

Durante la Sesión Solemne se ha entregado el Premio Reconciliación de la Fundación Privada Sant Raimon de Penyafort a la Fundación Privada San Antonio Abad, de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

El Premio Felip Portavella 2026 se ha otorgado a la expresidenta de la Sección 10ª de la Audiencia Provincial de Barcelona y exvocal del Consejo General del Poder Judicial, Montserrat Comas, y a título póstumo al magistrado de la Sección 14ª de la Audiencia de Barcelona, Esteve Hosta Soldevila.

También se ha entregado el premio del Concurso de Oratoria Amadeu Maristany a los abogados Fernando Martínez Hierro (primer premio) y Javier Ruiz del Portal (segundo premio).