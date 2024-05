El Icab presenta el retrato de su exdecana Maria Eugènia Gay

Collboni augura que ella sabrá reformar la Carta Municipal de Barcelona

BARCELONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La segunda teniente de alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay, ha asistido este martes a la presentación de su retrato institucional como exdecana del Colegio de Abogados de Barcelona (Icab), obra de Jordi Diaz Alamà.

Gay, que fue decana desde 2017 hasta 2022, ha asistido al acto en el Palauet Casades del Icab, donde han estado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos; el líder del PSC, Salvador Illa, y representantes de los cuerpos de seguridad.

El decano, Jesús M. Sánchez, ha dicho que Collboni e Illa ("espero que sea presidente") son ejemplos de políticos que escuchan los problemas de la abogacía.

También ha afirmado que el auditorio repleto y la importancia de los asistentes refleja la importancia de su antecesora: "Eugenia cambió este colegio", también por la igualdad.

JAUME COLLBONI

Collboni ha mostrado su respeto a Gay y ha recordado que Gay estuvo en su propio acto de imposición de toga "en 2005 o 2006".

Además, en la sala donde se ha hecho el acto este martes se hizo su primer acto de candidatura.

Ha afirmado que Gay tiene calma, empatía, capacidad de cálculo "y un optimismo a prueba de bombas", y que muchos miembros de su gobierno municipal proceden del Derecho, porque tienen conciencia de que las leyes igualan.

Sobre el paso de Gay a la política, ha dicho que él mismo tuvo que ver, porque él entendió que ella "tiene madera de política".

Le ha encargado la reforma de la Carta Municipal de Barcelona: "será una tarea complicada" que requiere los consensos que ella sabe hacer y los conocimientos jurídicos que tiene, y ha añadido que ella lo hará muy bien.

MARIA EUGÈNIA GAY

La exdecana ha agradecido la asistencia de todos y de padre, el jurista Eugeni Gay, su "mentor".

Ha saludado también a Illa por "poner el acuerdo y el consenso" para iniciar una etapa en Catalunya, ha dicho.

Y se ha mostrado satisfecha de su paso por el Icab y las reformas impulsadas, como el igualdad y el apoyo al turno de oficio.

Ha añadido que su carrera como abogada y como politica se rige por la defensa de los derechos humanos.

EUGENI GAY

Entre los asistentes también han estado muchos miembros del sector de la abogacía, incluido su padre, Eugeni Gay, que también fue decano del Icab (1989-1997), además de antiguo vicepresidente del Tribunal Constitucional.

Eugeni Gay ha defendido el ordenamiento jurídico y el papel del abogado y ha pedido a su hija, ahora en la política, ser consciente de que "no hay ningún placer si no hay servicio" al ciudadano y si no hay compromiso con lo prometido a los electores.

La primera decana mujer del Icab, Silvia Giménez-Salinas, ha destacado de Maria Eugènia Gay su lealtad y ha recordado los años en que Gay apoyó su candidatura.