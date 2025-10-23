El ICAB reúne a más de 400 personas en la Feria de Empleo 2025

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Empleo 2025 organizada por el Servicio de Empleo y Orientación Profesional (SOOP) del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), que conecta a estudiantes de derecho y jóvenes abogados con despachos con el objetivo de impulsar el acceso al mercado laboral y fomentar la emprendeduría, ha reunido a más de 400 personas, ha informado el ICAB en un comunicado.

El diputado responsable del SOOP, Alexander Salvador, ha inaugurado la Feria, que se ha celebrado los días 22 y 23 de octubre, y ha resaltado que "permite a la abogacía descubrir nuevas áreas en las que desarrollar la carrera profesional y, al mismo tiempo, constituye una oportunidad para las empresas, ya que pueden descubrir nuevos talentos en el ámbito jurídico".

Salvador ha recordado que este evento, de carácter anual, es gratuito y abierto a estudiantes del Grado de Derecho y del Máster de Acceso, a recién graduados en Derecho, a abogados y abogadas colegiados en el ICAB y a otros perfiles jurídicos.

Bajo el lema 'Nos importa tu futuro, nos importas tú', la Feria ha contado con más de 30 stands de despachos de abogados, empresas, instituciones y entidades del sector legal y los visitantes han recibido orientación personalizada para poder definir y mejorar su itinerario profesional y sus competencias.

En el marco de esta Feria se ha celebrado la 'Jornada para el Emprendimiento', que ha incluido el taller titulado '5 herramientas clave para ahorrar tiempo y ganar valor con la IA', además de un espacio de networking destinado a promover sinergias entre profesionales del sector.