El ICAB solicita transparencia, buen gobierno y seguridad jurídica en el deporte

Participantes de la jornada 'Barcelona, derecho y deporte' impulsada por el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), la Universidad Abat Oliba CEU y la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña (UFEC) - ICAB

BARCELONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La decana del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), Cristina Vallejo, ha asegurado que el deporte es una extraordinaria herramienta de cohesión social y de transmisión de valores, pero que exige cada vez más "transparencia, buen gobierno, responsabilidad y seguridad jurídica", ha informado el ICAB en un comunicado.

Lo ha manifestado este lunes en el marco de la jornada 'Barcelona, derecho y deporte' impulsada por el ICAB, la Universidad Abat Oliba CEU y la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) que se ha celebrado en la sede del Colegio, en Barcelona, y que ha congregado a más de un centenar de asistentes.

En esta jornada se han abordado retos del ámbito deportivo como la aplicación del compliance en el fútbol, los derechos audiovisuales en el deporte, las crisis de reputación, la responsabilidad penal de los equipos de fútbol, la corrupción y la competencia, la gestión económica del deporte y el factor humano.

La jornada ha contado con la participación de magistrados del Tribunal Supremo (TS) y de la Audiencia Nacional (AN), representantes de entidades deportivas, expertos en compliance, abogados, fiscales y representantes del mundo académico.

NORMAS Y REGLAS

Una de las participantes ha sido la abogada y exvicepresidenta del FC Barcelona, Elena Fort, quien ha intervenido en la inauguración de esta jornada junto a Vallejo y a la decana de la Facultad de Derecho y Empresa de la Universidad CEU Abat Oliba, María Jesús Pesqueira.

Fort ha destacado que el deporte no debe contemplarse únicamente "bajo el prisma de la competición", sino como una actividad que transmite valores esenciales, y ha coincidido con Vallejo en que deporte y derecho comparten normas y reglas de funcionamiento que unen ambas disciplinas.

Por su parte, Pesqueira ha asegurado que la distancia existente entre el mundo profesional y el académico es real y que "por ello es importante realizar jornadas como esta, ya que la interacción con profesionales de distintos perfiles es esencial para avanzar. Desde la universidad reivindicamos la búsqueda de soluciones científicas para problemas reales", ha concluido.