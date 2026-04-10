El ICAC pide archivar la investigación sobre la auditoría de KPMG a las cuentas de Grifols

Archivo - Sede de Grifols en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ha pedido archivar la investigación sobre la auditoría de KPMG en relación a las cuentas de Grifols, y ha descartado indicios de infracciones graves o muy graves en sus informes, según el informe de investigación publicado este viernes y consultado por Europa Press.

El informe se ha hecho en el marco del proceso judicial posterior al informe presentado por la estadounidense Gotham City en enero de 2024 que cuestionaba las cuentas de Grifols y advertía de que podía "valer cero".

La investigación se ha realizado sobre las cuentas anuales de Grifols de los ejercicios 2022 y 2023: en ambos casos el ICAC dice que "la actuación de los auditores no evidencia posibles incumplimientos de las normas de auditoría por parte del auditor en su auditoría".

Tras la investigación, el ICAC considera que "no resultan indicios acreditados de la existencia de infracciones graves o muy graves de la LAC", por lo que propone el archivo de la investigación.

INICIO DE LA INVESTIGACIÓN

Tras la publicación del informe de Gotham City, Grifols fue requerido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que aclarara diferentes aspectos de sus informes financieros anuales.

En junio de 2024, Grifols informó sobre la "incorrecta contabilización de dos operaciones", por lo que reexpresó sus cuentas de 2023.

En ese momento, el ICAC vio la "existencia de indicios relevantes de incumplimientos de la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas" por lo que inició la investigación cerrada este viernes.