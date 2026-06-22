ICF y CCE crean una línea de préstamos de 10 millones para federaciones deportivas y clubes

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BARCELONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català de Finances (ICF) y el Consell Català de l'Esport (CCE) han creado una línea de préstamos por valor de 10 millones de euros para facilitar la financiación de las subvenciones otorgadas por el CEE a federaciones deportivas, clubes y consejos deportivos, informa la Conselleria de Deportes de la Generalitat en un comunicado este lunes.

En concreto, el ICF aportará los 10 millones para avanzar los importes de estas ayudas, que deben servir para actuaciones de promoción del deporte.

El importe máximo del préstamo será el de la subvención del CEE, con un máximo de 500.000 euros por operación, y el plazo de devolución será de dos años, con carencia de amortización de capital de hasta dos años.

La consejera delegada del ICF, Vanessa Servera, ha explicado que para la entidad "es una prioridad estar al lado" de federaciones, clubes y consejos deportivos y ofrecerles financiación en buenas condiciones.

El secretario general de Deportes, Abel Garcia, ha añadido que la línea facilita el "funcionamiento interno" de los clubes para realizar su actividad ordinaria.