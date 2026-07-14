El ICF financia con 9,9 millones la nueva línea de producción de Industrias Bolcar

Nueva línea de producción de Industrias Bolcar - ICF

BARCELONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català de Finances (ICF) ha concedido a la empresa catalana Industrias Bolcar, que fabrica bolsas de papel para diversos sectores, un préstamo de 9,9 millones de euros para impulsar una nueva línea de producción en sus instalaciones de Vilobí del Penedès (Barcelona), informa este martes en un comunicado.

Con esta inversión la empresa ha sustituido la maquinaria de 2006 por una máquina de nueva generación más moderna, eficiente y sostenible, con el objetivo de aumentar su producción de bolsas de papel y reducir el uso de plástico y adhesivos en el proceso de fabricación.

La financiación del ICF cubre alrededor del 85 % de una inversión total de 11,5 millones de euros, incluido un anticipo de una subvención que la empresa reembolsará a finales de año.