El ICF financia la modernización de las instalaciones de Amsafresh en Amposta (Tarragona)

Instalaciones de Amsafresh - AMSAFRESH

TARRAGONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català de Finances (ICF) ha financiado la inversión de la compañía catalana de comercialización de cítricos Amsafresh para modernizar, digitalizar y optimizar el sistema productivo de sus instalaciones en Amposta (Tarragona), informa en un comunicado este martes la banca pública de la Generalitat.

Dicha financiación se ha llevado a cabo a través de dos operaciones, un préstamo ICF Ecoverde InvestEU y un anticipo de una subvención del Institut Català d'Energia (Icaen), y permitirá a la compañía implementar un modelo productivo más eficiente, flexible y competitivo e incrementar en hasta en 30% su capacidad productiva.

En concreto, Amsafresh renovará una de las líneas de producción con nueva maquinaria lo que le permitirá reducir los errores en el empaquetamiento de la fruta y reducir los costes energéticos de mantenimiento.