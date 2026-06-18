ICF financia la nueva planta de la empresa Cadepa en Sant Guim de Freixenet (Lleida)

Terreno donde se construye la nueva nave - ICF

LLEIDA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català de Finances (ICF) ha financiado a la empresa catalana Cadepa con un préstamo ICF Eurocrédito de 1,5 millones de euros para impulsar la construcción de sus nuevas instalaciones en Sant Guim de Freixenet (Lleida), informa en un comunicado este jueves.

Con esta inversión, la compañía especializada en el diseño y fabricación de embalajes industriales a medida unificará en una misma sede la mayoría de las tareas productivas, técnicas y comerciales que hasta ahora desarrollaba de forma separada en sus centros de Esparreguera (Barcelona) y Logroño, donde seguirá llevando a cabo parte de su actividad.

Cadepa pasará de disponer de 7.000 m2 distribuidos en dos localizaciones diferentes a concentrar stocks, plantilla y procesos de fabricación en una sola planta de 12.000 m2, cuyas obras se ejecutarán en dos fases, y espera crear 30 nuevos puestos de trabajo.