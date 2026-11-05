El ICF firma un acuerdo con el ICO para intermediar sus créditos en Catalunya

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BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català de Finances (ICF) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) han firmado un convenio por el que la entidad catalana podrá comercializar los créditos del ICO en Catalunya y pasará a ser intermediario de esta financiación, han explicado fuentes de ambas entidades en un encuentro con la prensa.

El acuerdo contempla tres puntos, que incluyen que el ICF pueda ser entidad intermediaria de las líneas de financiación de ICO en Catalunya, papel que ya hacen los bancos privados, aunque, en todo caso, los recursos que use el ICF serán nuevos y no afectarán al resto de intermediarios.

Además, ambos bancos trabajaran conjuntamente para cofinanciar proyectos en Catalunya en el marco del Fondo España Crece del ICO, que las fuentes del ICF han dicho que tiene "una potencia de fuego tremenda".

Por otro lado, el acuerdo permite crear un marco de colaboración institucional para trabajar conjuntamente, que incluye la posibilidad de intercambiar equipos.

Las fuentes del ICF han explicado que el convenio va "más allá de la simple relación de intermediación", ya que ambas partes comparten visión y misión de ayudar al tejido productivo y económico.

Así, será la entidad catalana la que analice las operaciones que se realizarán con los fondos del ICO y la que asumirá el riesgo de la operación.

CONFIANZA MÚTUA

Ambas parte han subrayado que este acuerdo se da gracias a la relación de confianza que han tejido durante años: "Es una consecuencia lógica de la relación comercial entre las dos entidades".

Esta confianza, junto al hecho de que el ICF puede endeudarse sin afectar a las cuentas de la Generalitat han facilitado que sea la primera entidad pública de ámbito autonómico que llega a un acuerdo de este tipo con el ICO.

Las fuentes del ICO han explicado que la voluntad es que el convenio no sea una anécdota y han dicho que ha habido un análisis de riesgo con "profundos y sólidos análisis técnicos" que permitirán ofrecer recursos que facilitarán que el ICF tenga más actividad.

Aunque no han dado datos de los créditos que se pueden conceder, el ICO ha explicado que desde principios de año, las líneas ICO de Mediación en Catalunya han canalizado 424 millones de euros en 1.418 operaciones.