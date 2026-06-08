El ICF prevé abrir cinco oficinas físicas a pie de calle

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LLEIDA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català de Finances (ICF) prevé abrir cinco oficinas físicas a pie de calle para mejorar el acceso a sus servicios, ha adelantado este lunes 'La Vanguardia' y han explicado fuentes del ICF a Europa Press.

La primera oficina que abrirá será en Lleida, ya que, según la consejera delegada, Vanessa Servera, la entidad tiene "muchos clientes" en la zona, que cuenta con un tejido económico y emprendedor que ha definido como vibrante.

Está previsto que las oficinas acojan a los 18 profesionales que el ICF tiene en Catalunya para visitar a empresas y que, hasta ahora, desarrollan su actividad desde oficinas de la Generalitat.