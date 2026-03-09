El ICO y Avalis impulsan una línea de financiación para las pymes catalanas por 1.000 millones

Archivo - Exteriores del Instituto de Crédito Oficial (ICO), en Madrid. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la sociedad de garantía recíproca Avalis de Catalunya han suscrito un acuerdo de colaboración para facilitar el acceso a la financiación para las pymes catalanas, a través de un programa con una dotación de 1.000 millones de euros, explica la sociedad este lunes en un comunicado.

Bautizada como 'ICO Crecimiento', esta herramienta permitirá a las compañías acceder a recursos en condiciones preferentes y con el apoyo de la garantía de Avalis, con el objetivo de que ninguna pequeña y mediana empresa del territorio "se quede estancada por falta de financiación".

Avalis ha explicado que tanto en los plazos de los préstamos de inversión, de 10 años, como circulantes, con 5 años, son intervalos a largo plazo "vitales" para proyectos que requieren un tiempo de maduración, especialmente aquellos basados en intangibles o en la expansión a mercados internacionales.

"Uno de los grandes valores de este acuerdo es la flexibilidad y el recorrido temporal de la financiación, hecho que permite a las empresas planificar su crecimiento sin presiones inmediatas de tesorería", añade la entidad.

Las pymes podrán acceder a 'ICO Crecimiento' de forma completamente digital, a través de la plataforma 'ICO Online', en la que podrán gestionar desde la solicitud hasta la firma notarial, y las solicitudes estarán abiertas hasta el 31 de diciembre de 2027.