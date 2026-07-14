El ICO y Guttmann colaboran para asistir pacientes con afectación neurológica tras un cáncer

Archivo - Ease en el Institut Guttman. - CONSELLERIA DE SALUD - Archivo

BARCELONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català d'Oncologia (ICO) y Guttmann han firmado un convenio para impulsar nuevos modelos asistenciales y garantizar la continuidad de la atención neurorehabilitadora en pacientes con lesión medular o daño cerebral derivados de un cáncer o de sus tratamientos.

El acuerdo, que también incluye los ámbitos de investigación y docencia, busca "reforzar las sinergías" entre el ICO y el Hospital de Neurorehabilitación de Guttmann y mejorar la atención integral de estas personas, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat en un comunicado de este martes.

Los pacientes que podrán beneficiarse incluyen aquellos con afectación ósea con compresión medular, secuelas después de una estancia en la UCI o alteraciones neurológicas derivadas de los tratamientos oncológicos que impactan "de forma significativa" en su calidad de vida.

Uno de los elementos "centrales" del convenio es la participación del Equipo de Evaluación y Apoyo Especializado (Ease) de Guttmann integrado por profesionales médicos y de enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional, trabajo social y psicología, con el apoyo de urólogos, traumatólogos y ortopedistas, entre otros.

El convenio contempla también la "formación bidireccional" entre los profesionales de las dos instituciones, que compartirán su experiencia y cáncer, respectivamente.

Asimismo, se plantea el análisis conjunto de datos clínicos y resultados de tratamiento para impulsar una "investigación colaborativa" que permita desplegar actividades vinculades con la epidemiología y el control del cáncer.