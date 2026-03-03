Identifican una diana terapéutica que permitiría frenar la propagación de los coronavirus

El Grupo de Investigación en Virología Molecular de la UPF que ha liderado el estudio. - UPF

Un estudio de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona ha identificado unas enzimas que modifican los ARN de transferencia (ARNt) como elementos clave para la infección por coronavirus, lo que podría constituir una diana terapéutica para desarrollar fármacos antivirales y frenar la propagación de estas infecciones.

El trabajo, publicado en la revista 'Nature Communications', ha revelado que como los coronavirus no solo utilizan la maquinaria de las células humanas que infectan, sino que la modifican para tener condiciones óptimas para fabricar proteínas virales y propagarse más rápidamente, informa la UPF en un comunicado de este martes.

VIRUS "MUY PELIGROSOS"

La líder del estudio e investigadora de la UPF, Juana Díez, ha explicado que los coronavirus son "muy peligrosos" por su capacidad de generar nuevas variantes capaces de infectar humanos después de circular en reservorios animales.

"Actualmente no tenemos ningún fármaco antiviral de espectro amplio eficaz frente a los coronavirus. Así que cuando emerja un nuevo coronavirus, un escenario considerado muy probable por la comunidad científica, estaremos como a finales de 2019, cuando no teníamos fármacos para controlar la propagación del virus", ha añadido.

CAMBIOS CELULARES POR ESTRÉS

Los coronavirus, como cualquier otro virus, usan la maquinaria de las células que infectan para fabricar proteínas virales y propagarse, un proceso en el que son "clave" los ARNt, pequeñas piezas celulares que van añadiendo aminoácidos a la nueva proteína en función de la información que leen en el ARN.

La investigación muestra que la infección provoca un estrés que modifica químicamente los ARNt y cambia el funcionamiento de la maquinaria celular, de forma que la célula deja de estar optimizada para producir sus propias proteínas y pasa a tener las condiciones ideales para responder al estrés.

Este reajuste, impulsado por enzimas celulares que modifican los ARNt, permite que los coronavirus aceleren la producción de sus proteínas sin necesidad de generar nueva maquinaria, simplemente alterando la que ya existe.

La modificación de los ARNt se ha observado tanto en Sars-Cov-2, asociado a infecciones graves, como en HCoV-Oc43, que suele causar cuadros "muy leves", parecidos a los de un resfriado.

UN "CANDIDATO PROMETEDOR"

Díez apunta que la enzima modificadora de los ARNt es un "candidato prometedor" para desarrollar antivirales de amplio espectro, capaces de frenar la propagación de los coronavirus.

"Un fármaco de este tipo nos permitiría contener las infecciones causadas por nuevos coronavirus desde sus fases iniciales, evitaría su rápida expansión y, por lo tanto, la generación de nuevas pandemias", ha añadido.