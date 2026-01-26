Identifican hierro y ácido fólico como fármacos más consumidos por madres lactantes en Catalunya

Archivo - Una mujer embarazada, a 28 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Instituto de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol (IdiapJGol) ha identificado el hierro y el ácido fólico como fármacos más consumidos por las madres lactantes de Catalunya durante el año posterior al parto, seguidos de los antibióticos y los antiinflamatorios.

El trabajo, publicado en la revista 'International Breastfeeding Journal', recoge que más de la mitad de mujeres que dan el pecho en Catalunya han estado expuestas a al menos un medicamento en el mismo periodo de tiempo, informa el IdiapJGol en un comunicado de este lunes.

El equipo ha analizado el uso de fármacos durante la lactancia en más de 176.000 parejas madre-hijo entre 2010 y 2022, a partir de datos del Sistema de Información para el Desarrollo de la Investigación en Atención Primaria (Sidiap), en los que se han vinculado los datos de las madres y sus bebés.

CONSUMO "SIMILAR" AL DEL EMBARAZO

La investigación muestra que el consumo de medicamentos durante la lactancia es "similar" al del embarazo, y su uso es frecuente, especialmente durante los primeros meses tras el parto.

Los fármacos más utilizados fueron el hierro (25%) y el ácido fólico (15,5%), suplementos que pueden estar indicados durante el embarazo o el puerperio, seguidos de los analgésicos (17,7%), principalmente el paracetamol.

También destacan los antibióticos betalactámicos, como la amoxicilina, y los antiinflamatorios no esteroidales, sobretodo el ibuprofeno.

LOS DOS PRIMEROS MESES

Los resultados muestran que el consumo de medicamentos es más elevado durante los dos primeros meses después del parto, si bien la mayor parte de estos productos son suplementos indicados durante el embarazo y el puerperio y medicamentos para tratar problemas frecuentes del posparto como anemia, dolor o infecciones.

A partir del segundo mes, se reduce, probablemente "a causa de la conciencia sobre el posible daño que la exposición a los fármacos durante la lactancia puede causar a los niños", según el artículo, pero vuelve a aumentar ligeramente entre los 6 y los 12 meses.

La investigadora del IdiapJGol y primera firmante del estudio, Maria Giner, ha destacado que el incremento se podría deber a que, a partir del sexto mes, "muchas madres abandonan la lactancia y se incorporan otros alimentos a la dieta de los bebés, lo que hace que puedan consumir medicamentos que, por prudencia, no tomaban mientras daban el pecho".