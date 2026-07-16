Identifican patrones de endometriosis "mucho más allá" de los síntomas tradicionales

La investigadora del IR Sant Pau y autora sénior del estudio, Dora Koller - IR SANT PAU

BARCELONA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Instituto de Investigación Sant Pau (IR Sant Pau) ha identificado patrones de síntomas de endometriosis en más de 22.000 mujeres que van "mucho más allá" de sus manifestaciones ginecológicas tradicionales.

Publicado en la revista 'Human Reproduction', analizó 19 síntomas y comorbilidades asociadas, incluidos dolor pélvico crónico, dolor abdominal, síntomas gastrointestinales, migraña, ansiedad, depresión, fatiga crónica, infertilidad o síndrome del intestino irritable, informa el IR Sant Pau en un comunicado este jueves.

El análisis permitió identificar 4 grandes patrones de síntomas entre las mujeres premenopáusicas, consideradas el grupo "más representativo" de la enfermedad activa.

4 PATRONES

El primer patrón (18,8% de las pacientes) se caracteriza por una "elevada carga de enfermedad", con dolor intenso, síntomas gastrointestinales y alteraciones del estado de ánimo, mientras un segundo grupo (30%) tenía síntomas moderados, principalmente relacionados con el dolor y la esfera emocional.

El tercer perfil (29,6%) estaba dominado por síntomas psicológicos y neurológicos como ansiedad, depresión o migraña, y el último (20,6%) presenta una carga sintomática mucho menor.

La distribución contrasta con la observada en la cohorte global del estudio, donde el grupo con menor carga clínica era "considerablemente más numeroso".

Esta diferencia refuerza la idea de que la endometriosis en edad reproductiva "rara vez es una enfermedad silenciosa", y que la mayoría de las pacientes se concentran en perfiles con una sintomatología claramente definida.

ADENOMIOSIS Y FORMAS GRAVES

Analizaron también a las mujeres con endometriosis y adenomiosis concomitante, enfermedad estrechamente relacionada en la que tejido similar al endometrio crece dentro de la pared muscular del útero, provocando dolor intenso, sangrado menstrual abundante y otras alteraciones ginecológicas.

Los resultados mostraron que estas pacientes tenían perfiles clínicos "significativamente más severos" que las mujeres con endometriosis sin adenomiosis.

En la cohorte analizada, el 57% se concentraba en los grupos con mayor carga sintomática, caracterizados por dolor intenso, síntomas gastrointestinales y afectación emocional.

CALIDAD DE VIDA

Los resultados del estudio mostraron "claras diferencias" entre los distintos grupos respecto a la calidad de vida, lo que sugiere que los perfiles identificados no reflejan solo formas distintas de manifestación de la enfermedad, sino distintos niveles de impacto en la vida cotidiana.

Las mujeres de los grupos con más carga sintomática presentaban peor salud física y mental, más limitaciones para llevar a cabo actividades diarias y más dificultades en ámbitos como las relaciones sociales o el bienestar emocional.