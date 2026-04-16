El Idescat estima que la población desocupada en Catalunya baja un 7,8% interanual en marzo

Archivo - Interior del Mercado de l'Estrella en Barcelona, a 25 de julio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Más de seis décadas después, el Mercat de l’Estrella sigue siendo un referente de comercio tradicional, proximidad y vida comunitaria en Gr - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La población desocupada en Catalunya ha bajado un 7,8% interanual en marzo y un 1,3% respecto al mes de febrero de este mismo año, según una estadística experimental del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

Según este estudio, la población desocupada se sitúa en los 350,4 miles de personas en marzo y la tasa de paro en un 8,2%, mientras que la población ocupada llega a los 3.931,6 miles de personas en marzo, valor que representa un aumento del 0,7% mensual y del 1,4% interanual, con una tasa de ocupación del 56,5%, informa la Generalitat en un comunicado este jueves.

La 'Estimació mensual de la població activa' también recoge que la población activa se situaría en 4.282 miles de personas en marzo, con una subida del 0,5% mensual y del 0,6% interanual, situando la tasa de actividad en el 61,5% en marzo.

Esta estadística, que tiene el objetivo de proporcionar estimaciones mensuales de las principales magnitudes del mercado de trabajo de Catalunya, combina información de la Encuesta de Población Activa (EPA) con indicadores mensuales de afiliación a la Seguridad Social y de paro registrado.

El Idescat amplía así la sección de estadísticas experimentales, bajo los estándares del Sistema Estadístico Europeo, y potencia la capacidad de innovación de la estadística oficial de Catalunya.