Idneo alcanza 10 millones de dispositivos con su tecnología y prevé facturar 150 millones en 2028

Sede de Idneo en Mollet del Vallés (Barcelona). - IDNEO

BARCELONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía de ingeniería integral Idneo ha incorporado su tecnología en más de 10 millones de dispositivos durante los 15 años de actividad la empresa, y prevé elevar su facturación hasta los 150 millones de euros en 2028, frente a los 100 millones con los que cerró 2025, informa este miércoles en un comunicado.

Con sede en Mollet del Vallés (Barcelona) y oficinas en California (Estados Unidos) y Taicang (China), la compañía, que en 2018 fue adquirida por la familia Pujol, cuenta con un equipo de 450 ingenieros, y prevé también reforzar su capacidad de fabricación en China, Marruecos y Estados Unidos.

El consejero delegado de Idneo, Daniel Fernández-Capo, ha explicado que la empresa prevé tanto fortalecer su negocio principal como abrir "nuevas oportunidades de diversificación" a largo plazo, en mercados como China, que se ha consolidado como un polo de innovación e ingeniería, ha defendido.

"El entorno actual nos exige una mayor capacidad para transformar el talento y el conocimiento tecnológico en capacidad industrial a escala global", ha dicho el directivo de la empresa que ofrece soluciones durante todo el ciclo de vida del producto --diseño, desarrollo conceptual, validación, certificación o fabricación final--.

Actualmente la empresa estructura su actividad en tres grandes unidades de negocio, que son NextMobility, MedTech e Industrial Solutions, con el objetivo de optimizar su oferta y focalizar la atención a cada mercado y diversificar su negocio.