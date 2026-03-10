Ifercat asumirá la redacción de los estudios para crear el Eix Transversal Ferroviari

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Energética de la Generalitat y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha explicado que el Ejecutivo ha encargado a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat) la redacción de los estudios necesarios para impulsar el conocido como Eix Transversal Ferroviari (ETF), en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes.

Paneque ha destacado que el desarrollo de este eje transversal es "absolutamente fundamental en el ámbito de generar un nuevo corredor ferroviario central en Catalunya", y ha añadido que abrir corredores es una buena noticia y que es necesario, especialmente, para el transporte de mercancías.

Ha afirmado que esto responde a la voluntad del Govern de adaptar la infraestructura ferroviaria "hacia el futuro y con ambición" para adaptarla a las necesidades de Catalunya.

El acuerdo de Govern contempla una inversión de 5,5 millones de euros para la redacción de los estudios informativos, los estudios funcionales, el estudio de continuidad y los estudios complementarios.

La redacción de los diferentes documentos debe actualizar los estudios que ya se realizaron en 2010, y se redactarán entre este año y 2028.

Deben permitir definir las alternativas de trazado, estimar los costes de inversión y explotación, evaluar el impacto ambiental, analizar la rentabilidad económica y social, y construir la base técnica para los proyectos constructivos.

LLEIDA-IGUALADA-MARTORELL

En un primer momento, el Govern quiere hacer hincapié en el corredor Lleida-Igualada-Martorell (Barcelona), así como la variante de mercancías del Vallès, mientras que, en una segunda fase, se haría el trayecto Manresa-Vic (Barcelona)-Girona.

La línea tendría una longitud total de 254 kilómetros y los estudios realizados en 2010 contemplaba 10 estaciones de pasajeros.

La voluntad es duplicar el sistema ferroviario, tanto de mercancías como de pasajeros, ya que el Corredor Mediterráneo puede alcanzar su máximo si funciona bien, y es necesario tener una alternativa.

Asimismo, la duplicación del sistema debe dar una alternativa al túnel de Rubí (Barcelona), de manera que haya alternativa si vuelve a quedar cortado, como ocurrió en enero.

El proyecto también se enmarca en la voluntad del Gobierno de crear una línea de alta velocidad que una Lleida y Barcelona sin pasar por Tarragona, por lo que la voluntad es realizar un proyecto conjunto con el Gobierno para realizar el primer tramo.

Sin embargo, al ser una línea mixta, los trenes de alta velocidad no podría alcanzar su máxima velocidad y quedarían limitados, del mismo modo que pasa en la actualidad entre Barcelona y Girona.