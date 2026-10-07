Ignacio Garriga (Vox) afirma que "nadie" cree a Junts cuando dice que no investirá a Sánchez

El secretario general de Vox y líder en Catalunya, Ignacio Garriga, en un pleno del Parlament - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y líder de la formación en Catalunya, Ignacio Garriga, ha afirmado que "nadie" cree a Junts cuando dice que no volverá a investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno después de las elecciones generales del 29 de noviembre.

En una publicación en 'X' recogida por Europa Press este miércoles, Garriga ha sostenido que Junts ha sido "cómplice" de Sánchez esta legislatura y, por eso, no ve a la formación de Carles Puigdemont de fiar.

Lo ha dicho después de que el secretario general de Junts, Jordi Turull, haya asegurado que no volverán a investir a Sánchez porque consideran que no ha cumplido los compromisos que adquirió con su partido en esta legislatura: "Hemos salido escaldados".

En respuesta, el líder de Vox ha acusado a Junts de ser "la muleta de Sánchez mientras destrozaba Catalunya".

Y ha zanjado: "Sin vosotros no habría sido posible la inmigración masiva que satura nuestros servicios, encarece la vivienda y liquida nuestra identidad. Ni las subidas de impuestos que atacan a la clase media. Ni a la inseguridad que asola a mayores y mujeres. Ni a la persecución a los autónomos".