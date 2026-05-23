Ignacio Garriga (Vox): El auto del caso Plus Ultra es "absolutamente demoledor" con el Gobierno

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga. - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox Ignacio Garriga ha asegurado este sábado que el auto del caso Plus Ultra es "absolutamente demoledor" y justifica que todo el Gobierno en pleno dimita.

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa en una 'butifarrada popular' organizada por el partido en el Parc de la Trinitat de Barcelona, donde ha reclamado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y "todos los cómplices de la trama de corrupción de Plus Ultra" respondan ante los tribunales.

El también líder de Vox en Catalunya ha pedido la comparecencia "de todos los miembros del Consejo de Ministros" y el ingreso en prisión provisional del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

"Ese rescate de Plus Ultra fue firmado por todo el Consejo de Ministros", ha sostenido Garriga, que considera que los españoles deben acudir a las urnas para dar su merecido al PSOE, al que ha tildado de partido más corrupto de España y de Europa, según él.

Ha defendido que Vox "ha hecho todo lo que está en su mano", y ha recordado las dos mociones de censura impulsadas por el partido, su personación en casos de corrupción en el entorno de Sánchez y el PSOE y las denuncias internacionales de presuntas tramas de corrupción.

Además, ha mostrado su apoyo a los participantes en la Marcha de la Dignidad celebrada este sábado en Madrid, que ha asegurado que representan "a la mayoría social de españoles que claman la dimisión del Gobierno corrupto y mafioso del Partido Socialista".

MUNICIPALES DE 2027

En clave municipal, Garriga ha afirmado que Vox afronta el próximo ciclo electoral de 2027 "con la voluntad de ampliar la representación obtenida hace 3 años" y ser alternativa para revertir la situación de caos absoluto a la que asegura que está sometida Catalunya bajo el Gobierno del PSC.

Ha reivindicado el modelo político impulsado por Vox en Aragón y Extremadura y ha asegurado que trabajan para construir "una alternativa que baje impuestos, garantice la seguridad, facilite el acceso a la vivienda y permita que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en el lugar donde nacieron".

"SEMANA TRÁGICA"

Por otro lado, ha denunciado que Catalunya ha vivido "una nueva semana trágica", marcada por la criminalidad y la violencia, tras los recientes tiroteos en Viladecans (Barcelona), Calafell y Salou (Tarragona) y los apuñalamientos en Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida.

"Por desgracia, las políticas del Partido Socialista han condenado a los catalanes a una nueva normalidad", ha lamentado Garriga.

Ha responsabilizado al PSOE y al PP de haber permitido "la llegada masiva de personas en situación irregular" y ha acusado a quienes han gobernado Catalunya de haber permitido que extranjeros llenen las cárceles y siembren el terror en las calles.