Ignacio Garriga (Vox) quiere que "no se intenten destruir pruebas como pasó con el 11M"

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha explicado este jueves que presentarán una querella por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) contra el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, y la expresidenta Isabel Pardo de la Vera por un presunto delito de homicidio imprudente para que "no se intenten destruir pruebas como pasó con el 11M", en alusión a los atentados terroristas perpetrados en Madrid el 11 de marzo de 2004.

Lo ha dicho en un acto en Barcelona para presentar las propuestas del partido en Catalunya para 2026, donde ha dicho textualmente que ve gravísimo que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, no quiera una auditoría independiente tras las advertencias de maquinistas", y después de que el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) haya convocado una huelga sectorial de tres días, para el 9, 10 y 11 de febrero.

CRITICA "FALTA DE MANTENIMIENTO"

Ha rechazado que Vox quiera politizar los accidentes ferroviarios en Adamuz y Gelida (Barcelona), ha acusado al Gobierno de querer ganar tiempo "para inventarse más excusas y ganar el relato", y ha defendido que exigen información porque la realidad es incontestable y porque, desde que gobierna Pedro Sánchez, este tipo de accidentes se han duplicado, según él.

"La falta de mantenimiento ha provocado decenas de muertos", ha subrayado Garriga, que ha insistido en que no van a callar después de saber que los maquinistas advirtieran de problemas en la infraestructura desde hace tiempo, y también ha criticado las órdenes y contraordenes que ha dado Adif sobre restricciones de velocidad en la línea Madrid-Barcelona.

"BANDA DEL CRIMEN"

Ha afirmado que España está gobernada por "una banda del crimen, la mentira y la traición al pueblo español" y ha añadido textualmente que el país entero está colapsando a la vez que lo hace el Gobierno, al que ha acusado de corrupto.

"El resultado de 7 años del gobierno del PSOE es la tercermundización de la nación", y ha añadido que, para resolverlo, no basta con la dimisión de Óscar Puente, sino que debe dimitir todo el ejecutivo con Sánchez a la cabeza y pagar penalmente por su abandono de las infraestructuras e incompetencia, en sus palabras.

Preguntado por si Vox asistirá al homenaje de Estado en Huelva el próximo día 31, el también líder del partido en Catalunya ha asegurado que "rotundamente no" asistirán y que el homenaje que hará su formación a las víctimas será exigir responsabilidades y personándose como acusación particular.