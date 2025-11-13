El II Premio Joan Guerrero galardona a los "más de 250 periodistas asesinados-das" en Gaza

Archivo - Sebastião Salgado durante la entrega del I Premio Joan Guerrero el 30 de noviembre de 2024 en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El II Premio Joan Guerrero, que concede la entidad Catalunya Mirades Solidàries, se ha otorgado 'En memoria de las periodistas asesinadas en Palestina' y lo recibirá el fotógrafo y cámara gazatí Ahmed Adnan el martes 25 de noviembre en Barcelona.

"Es un reconocimiento y denuncia en memoria de los-las más de 250 periodistas asesinados-das durante el genocidio palestino" desde octubre de 2023, informan los organizadores este jueves en un comunicado.

El premio se entregará en el Col·legi de Periodistes de Catalunya durante un acto en que hablarán el decano, Joan Maria Morros; la fotoperiodista Victòria Rovira y el periodista Ahmed Adnan, moderados por el fotógrafo Julio Carbó, miembro de Catalunya Mirades Solidàries.

Esta entidad es una asociación sin ánimo de lucro impulsada por fotógrafos para "difundir el respeto entre las personas mediante la imagen, así como recaudar fondos para destinar íntegramente a la solidaridad con entidades".

La primera edición del premio galardonó hace un año al fotógrafo Sebastiao Salgado, que lo recogió en noviembre, pocos meses antes de morir en mayo: se lo entregaron durante un homenaje al fotógrafo Joan Guerrero, que da nombre al premio y que había muerto en abril de 2024.