Ikea genera 3,95 euros a la economía catalana por euro gastado y acumula 7.904 millones en ventas

Imagen del primer evento del 30 aniversario de Ikea en España - IKEA

BARCELONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Ikea ha generado un total de 7.904 millones de euros en ventas acumuladas en Catalunya en los 30 años que lleva operando en España, según los datos de un estudio de impacto socioeconómico elaborado por la consultora EY con motivo de la efeméride, y que también recoge que la compañía genera 3,95 euros a la economía catalana por cada euro gastado en una de sus tiendas.

En total, la compañía ha generado 4.598 millones de euros en impacto económico en Catalunya, de los cuales 1.164 millones son de efecto directo, 2.282 millones de impacto indirecto fruto de la actividad de su cadena y 1.152 millones del impacto inducido generado por el consumo de las personas vinculadas a la empresa, informa Ikea este miércoles en un comunicado posterior al primer evento del aniversario de la empresa celebrado en Badalona (Barcelona).

Además, el estudio de la consultora también apunta a una contribución de 2.735 millones de euros a través de impuestos en las últimas tres décadas, y que actualmente ocupa a 1.600 personas en Catalunya, a los que se suman otros 1.933 empleos que Ikea genera de forma indirecta en sus proveedores y 791 empleos inducidos.

Tras la apertura de la primera tienda de Ikea en España, en Badalona, la red está formada actualmente por más de 80 puntos de venta físicos, de los cuales 22 están en Catalunya.

El consejero delegado de Ikea a nivel nacional, Carl Aaby, ha afirmado que "Catalunya ha sido siempre un mercado clave" para la compañía, donde ha pasado de tener una primera tienda a estar presente en diferentes lugares con diferentes tipos de formato, como tiendas tradicionales, tiendas urbanas, espacios de planificación y puntos de recogida de pedidos.