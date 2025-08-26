Illa abordará con Renfe y Adif el martes medidas "urgentes" para mejorar el servicio de Rodalies

El president de la Generalitat, Salvador Illa - Lorena Sopêna - Europa Press

Este mismo martes ya se ha producido una reunión para hablar de las incidencias del fin de semana

BARCELONA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reunirá el próximo martes con representantes de Renfe y Adif para abordar medidas "urgentes, contundentes y estructurales" para mejorar el servicio de Rodalies.

Así lo ha explicado en rueda de prensa este martes la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, tras la primera reunión del Consell Executiu después de las vacaciones de verano.

Según la consellera, la reunión con Illa llega después de que el Govern se haya reunido esta mañana con los operadores para pedir explicaciones sobre las incidencias de los últimos días.

En concreto, varias averías en la R3 obligaron a cortar el servicio durante gran parte del fin de semana, y este lunes se produjeron diversos cortes y retrasos en las líneas del sur de Catalunya.

ACTUACIÓN "MÁS CONTUNDENTE"

Durante el encuentro de este martes, la Generalitat ha trasladado a las empresas su "preocupación" por las reiteradas averías en los trenes y en la infraestructura y ha hecho un primer análisis de lo ocurrido.

El Govern cree que hay dos ámbitos donde se puede actuar de manera "más contundente", que son los trenes y que las obras en las instalaciones para mejorar el servicio no afecten a la red.

Sobre la primera cuestión, Paneque ha recordado que a partir de 2026 empezarán a llegar 3-4 convoyes mensuales a la red ferroviaria catalana: "Tenemos una fecha de inicio de esta mejora", ha celebrado.