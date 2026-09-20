Illa acusa a Feijóo y Abascal de ir a Catalunya para buscar votos: "Quitaos de en medio"

Sánchez e Illa - Alberto Paredes - Europa Press

GAVÀ (BARCELONA), 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha criticado las visitas de esta semana a Catalunya de los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, y les ha acusado de hacerlo para buscar votos: "No habéis venido cuando había que defender la convivencia en Catalunya. Venís a buscar votos".

"Y nosotros os decimos: ¿Qué proyecto tenéis para Catalunya? Ninguno ¿verdad? Pues al menos no entorpezcáis a aquellos que tenemos proyecto, como el presidente Sánchez y los socialistas catalanes. Quitaos de en medio", ha dicho este domingo en la Festa de la Rosa del PSC en Gavà (Barcelona).

Ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Illa ha criticado a Feijóo su actitud ante la Ley de Amnistía, la reforma de la financiación autonómica, la oficialidad del catalán, gallego y euskera en la UE y el reparto de menores de Ceuta: "Catalunya lo tiene claro: no a Abascal, no a Feijóo y no a Aznar, y sí a Sánchez".

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