Illa acusa al Govern de ver a los ayuntamientos como "espacio de poder e instrumento" a su servicio

Critica que han "tenido que arrancar el compromiso del Govern de que rectificará el decreto" de sequía



BARCELONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha acusado al Govern de considerar que los ayuntamientos son un "espacio de poder y un instrumento al servicio de otros objetivos políticos e instituciones", y ha dicho que él apuesta por la colaboración institucional.

Lo ha dicho este sábado durante su intervención en la segunda jornada de la Convención Municipal del PSC de Barcelona, en la que el partido fijará el programa de la candidatura que encabeza el alcaldable socialista Jaume Collboni.

"No se puede gobernar de espaldas a los ayuntamientos, y es muy difícil gobernar sin los ayuntamientos. Lo digo porque hemos vuelto a ver, por ejemplo, con el decreto de la sequía, que algunos están muy despistados", ha añadido.

Sobre el decreto de sequía, ha criticado que han "tenido que arrancar el compromiso del Govern de que rectificará el decreto", después de que el Parlament aprobara este jueves pedir al Govern modificar el decreto vigente con nuevas medidas extraordinarias y urgentes.

Así, ha acusado textualmente al Govern de no hacer los deberes y de querer responsabilizar ahora a los ayuntamientos, y ha añadido: "Qué decepción me he llevado con el señor Campuzano y con los de su Govern, que no lo corrigen".

Ha reivindicado a los consistorios como instituciones que están al servicio de los ciudadanos, y no de la política, y ha reprochado "la concepción de las instituciones al servicio subordinado de otras instituciones".

EL MUNICIPAL, EL "ÁMBITO DEFINITORIO" DEL PSC

Por otro lado, Illa ha reivindicado que el municipal es "el ámbito definitorio de las políticas del PSC, el ámbito, por excelencia, de la política útil" y que resuelve problemas.

"Soluciones versus ruido, que es lo que hemos visto esta semana en el Congreso con la segunda moción de censura de Vox", ha criticado Illa, añadiendo que Collboni representa estas soluciones para la ciudadanía, así como el liderazgo y el trabajo en equipo.

Ha ensalzado el "legado socialista" de Barcelona, se ha referido a la alcaldesa y candidata de BComú, Ada Colau, y al exalcalde y candidato de Junts, Xavier Trias, como los alcaldes de la desilusión, y ha animado textualmente a Collboni a poner en marcha la ciudad tras las municipales.