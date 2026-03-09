Illa afirma que el acuerdo de Educació es el "más ambicioso al que se haya llegado nunca" en Catalunya

El president de la Generalitat Salvador Illa, el conseller de Presidencia y actual conseller de Educación Albert Dalmau, la secretaria general de CC.OO. de Catalunya Belén López, el secretario general de UGT de Catalunya Camil Rosdurante la firma del Acor - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha puesto en valor el acuerdo entre la Conselleria de Educación y FP y los sindicatos CC.OO. Educació y UGT Catalunya para mejoras salariales y laborales de los docentes, como el aumento del complemento específico: "Entre todos hemos conseguido el acuerdo más ambicioso al que se haya llegado nunca en materia educativa en Catalunya".

Lo ha dicho este lunes por la tarde tras la firma del Acord de País per l'Educació junto a la secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, y el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, y la asistencia del conseller de Presidencia y actual conseller de Educación y FP de la Generalitat, Albert Dalmau.

Illa explica que se trata de un acuerdo "integral" porque permite reducir ratios, mejorar la retribución de los docentes y las condiciones laborales, más recursos para la escuela inclusiva y una menor burocracia, todo con el objetivo de mejorar la educación de Catalunya.

