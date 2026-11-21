El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa. - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que Catalunya "ha dejado atrás las nostalgia, el pasado y a (Carles) Puigdemont", y ha defendido que la amnistía ha funcionado bien para restablecer la convivencia en Catalunya.

Así se ha expresado en una entrevista concedida a 'Crónica Global' recogida por Europa Press este sábado, en la que ha sido preguntado por la entrevista al líder de Junts publicada esta semana por 'El Mundo': "Están demostrando con quién están, de qué lado están. Entre Pedro Sánchez y Feijóo y Abascal, cada vez se ve más claro que están al lado de Feijóo y Abascal, y creo que eso no es lo que necesita ni lo que quiere Catalunya", ha dicho.

Ha sostenido que las elecciones generales tratan de elegir entre un Gobierno liderado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, u otro con los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, y ha asegurado que los ciudadanos catalanes se movilizarán para "garantizar que Catalunya sea una vez más decisiva".

"Quien necesite incorporar a su gobierno a Abascal no entiende Catalunya ni entiende esta España plural y diversa", ha añadido, y ha remarcado que quien quiera imponer un modelo homogéneo se equivoca.

"La clave una vez más es la movilización. ¿El algoritmo es importante? Sí. ¿El dinero en campaña es importante? Sí. ¿El poder del gran dinero ejerce influencia? Sí. Pero hay una fuerza que pasa por encima de todo, que es la fuerza del voto y la fuerza de la gente", ha explicado.

PEDRO SÁNCHEZ

Sobre Sánchez considera que está haciendo una muy buena campaña: "Lo veo muy fuerte, muy suelto. Está apareciendo el Pedro Sánchez persona más que el Pedro Sánchez presidente o político", ha dicho, y considera que es uno de los políticos más importantes de la escena internacional.

Por otra parte, ha rechazado que él pueda ser el relevo de Sánchez al frente del PSOE y ha remarcado que está "plenamente centrado y comprometido en presidir la Generalitat".

SITUACIÓN DE RODALIES

Preguntado por la situación de la red de Rodalies y las últimas huelgas en el sector ferroviario ha dicho que el Govern ayudará en la mejora de las condiciones laborales y de seguridad de los maquinistas y cree que algunas demandas deben ser atendidas, aunque ha advertido que "no es aceptable que no se respeten los servicios mínimos" en una jornada de huelga.

"Lo que podemos hacer y seguiremos haciendo, es instar a que se llegue hasta el final y hacer un llamamiento al sentido común de muchos trabajadores que creo que no comparten esta situación", ha apuntado.