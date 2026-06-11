Illa afirma que Catalunya estudia pedir un endurecimiento de penas por delitos de armas y drogas

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado este jueves que el Govern estudia pedir un endurecimiento de las penas por delitos de armas y tráfico de drogas tras las seis muertes desde inicio de año por armas de fuego en Barcelona, tres en el último mes: "Acabaremos con estos hechos, que nadie tenga ninguna duda".

Illa ha explicado que la Generalitat no tiene potestad para promover este cambio legislativo pero que estudiará "la posibilidad de pedirlo" (debería ser a través del Congreso) y ha señalado que, en cifras generales, los delitos en Catalunya han bajado pero han aumentado los delitos con armas de fuego, ha dicho en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press.

Ha recordado que ya se han hecho modificaciones en el Código Penal en materia de multirreincidencia y que ahora se abordará el uso de armas de fuego: "Acabaremos con estos delitos por supuesto porque aquí, en Catalunya, el que la hace, la paga".

Ha expresado que "hasta que no haya cero delitos, yo no voy a parar" y ha pedido presentar los datos con objetividad, ya que, según afirma, se ha dado un punto de inflexión en materia de seguridad por el incremento de recursos existentes, tanto en materia de Mossos d'Esquadra como en materia de jueces.

"Las armas deben tenerlas los agentes de seguridad, no los ciudadanos", ha zanjado.