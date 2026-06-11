Illa afirma que Catalunya "iluminó el mundo" con la bendición de la Torre de Jesús

El Papa León XIV y el president de la Generalitat, Salvador Illa, durante la despedida del Pontífice de Barcelona, en el aeropuerto Barcelona-El Prat - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este jueves que desde Barcelona y Catalunya "se iluminó el mundo" con la bendición del Papa de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia de este miércoles, y cree que la visita de León XIV fue muy inspiradora.

"Catalunya ha vuelto a tener un papel en Europa y en el mundo", ha dicho en declaraciones desde el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, donde ha despedido a León XIV este jueves, que viaja a las Canarias, donde realiza la última parte de su viaje a España.

Illa ha afirmado que las imágenes que se vivieron este miércoles "emocionan todavía hoy" y que, con la visita del Pontífice, Catalunya se reafirma en los valores del humanismo y del respeto a la tolerancia, al ser una sociedad abierta, diversa y acogedora.

Se ha mostrado "orgulloso" de la respuesta del pueblo catalán ante la visita y ha calificado como muy bonito lo que sucedió este miércoles.

DESEA ÉXITO A LEÓN XIV

Ha deseado a León XIV un buen viaje y "éxito" en su visita a las Canarias y le ha agradecido su comprensión y sensibilidad con la realidad y la cultura catalana.

Preguntado por si cree que un estado aconfesional como España tiene que acoger la visita de un Pontífice, Illa ha expresado que la actuación con la visita se atiende a criterios aconfesionales pero que "respeta y valora" la visita de un jefe de Estado.