Illa afirma que el fracaso de la OPA de BBVA es el desenlace "más positivo posible para Catalunya"

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau y el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el pleno del Parlament. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado este miércoles que el fracaso de la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA al Banco Sabadell es el desenlace "más positivo posible para Catalunya".

Lo ha dicho en la sesión de control al Govern en el Parlament, en la que ha defendido la necesidad que "haya una entidad financiera con sede en Catalunya y de origen catalán que tiene una manera de hacer banca muy próxima a la pequeña y la mediana empresa".

Según informó la CNMV el pasado jueves, la operación logró una aceptación del 25,47%, por debajo del 50% que significaba su éxito y del 30% que permitía a BBVA lanzar una segunda oferta.