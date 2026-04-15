Illa afirma que no pacta con quien promueve odio y Orriols responde: "Gracias por los presupuestos"

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante un pleno en el Parlament de Catalunya, a 15 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España).- David Zorrakino - Europa Press

Alejandro Fernández (PP) les tilda de hipócritas e Illa le reprocha negociaciones de su partido con Vox

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido que ni el Govern ni el PSC pactan con formaciones que promueven el odio, tras la crisis abierta en el PSC por la abstención de los 2 concejales de su partido al proyecto de presupuestos de la alcaldesa de Ripoll (Girona) y líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, que le ha respondido irónicamente: "Gracias por los presupuestos".

En la sesión de control al Govern en el Parlament este miércoles, Illa ha defendido, tanto en la interpelación de Orriols como en la del líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, que ni el Govern ni el PSC "llegarán nunca a ningún acuerdo con aquellos que defienden discursos de odio".

Illa ha dicho que no pactan con quienes se ponen del lado de los presidente de Israel, Benjamin Netanyahu; de Estados Unidos, Donald Trump, y de Hungría, Viktor Orbán, después de que Orriols haya ironizado con la situación en Ripoll.

La líder de AC le ha dado "las gracias por los presupuestos, pero sobre todo por haber desarticulado al PSC en Ripoll", y ha tachado la situación de jugada maestra sin precedentes.

Orriols también ha asegurado que, si no eran los concejales del PSC los que se abstenían, los de ERC habían manifestado en el pleno su voluntad de hacerlo, y ha interpelado a la bancada republicana: "Lo digo por si quiere tomar el mismo camino que el señor Salvador Illa y también desarticular grupo local de ERC", y ha instado a hacer lo propio también a Junts y CUP.

"TANTO MONTA, MONTA TANTO"

Por su parte, Fernández ha reprochado la situación a Illa y a Orriols, les ha tildado de hipócritas, de cínicos y de hacer teatro: "Senyor Illa, senyora Orriols, tanto monta, monta tanto. Son los dos una estafa, el uno y la otra".

Illa ha acusando al líder popular de retorcer las cosas y se ha mostrado sorprendido con sus críticas cuando el PP está pactando con Vox los gobiernos autonómicos en Aragón y Extremadura y por la posición del partido en el ámbito internacional.

"Mi partido y mi gobierno no pacta con quienes defienden discursos de odio. Todo el mundo lo sabe", ha zanjado Illa.

TRUMP, ORBÁN Y LEÓN XIV

En el turno de Vox, su líder en Catalunya, Ignacio Garriga, ha criticado la política migratoria y fiscal de los socialistas, y ha asegurado que Vox gobierna, los impuestos se usarán para mejorar los servicios públicos y para deportaciones masivas: "No entrará ni uno más y serán enviados en barcos y en aviones cientos de miles de personas".

Illa ha negado que en Catalunya haya una invasión migratoria y ha defendido que la sociedad catalana es abierta y acogedora: "Usted es Trump, que persigue y asesina a migrantes por las calles de Estados Unidos. Usted es Orbán, que por cierto ha perdido sus elecciones. Y yo estoy más cerca del papa León XIV y estoy más cerca del humanismo".

GLOBAL PROGRESSIVE MOBILISATION

En referencia al contexto internacional, el presidente del grupo de PSC-Units, Ferran Pedret, ha preguntado a Illa por la situación internacional y por el papel de Catalunya, en referencia a la Global Progressive Mobilisation que acogerá Barcelona este viernes y sábado, con la asistencia de líderes mundiales progresistas.

Illa ha dicho que en el contexto actual los demócratas deben comprometerse a revertir la situación actual: "No tenemos miedo frente a los que nos amenazan", y, en referencia a la cumbre, ha afirmado que Catalunya estará presente y tendrá un papel relevante, y ha destacado también la visita del Papa en junio.