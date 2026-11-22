El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa. - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que si Catalunya se moviliza en las elecciones generales del 29N "Pedro Sánchez gobernará y se respetarán el autogobierno y el catalán, y ha insistido en que no es momento de estar en el medio

"Pido que se concentre el voto en aquellas candidaturas que vamos a lo que es seguro, que no daremos bandazos ni haremos cosas extrañas. No es momento de estar en el medio", ha expresado en una entrevista concedida al diario 'Ara' recogida por Europa Press este domingo.

Según el presidente Catalunya tiene un papel decisivo en estas elecciones y confía en una victoria del PSOE el 29N frente a la opción de la "uniformización, de una economía ultraliberal, de la motosierra que se exhibe impúdicamente como símbolo de los recortes."

Sobre el 'cara a cara' entre Sánchez y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que se vieron dos estilos diferentes, uno de la "serenidad y la explicación y de propuestas, y otro de interrumpir mucho y no dejar explicar las propuestas del otro".

Preguntado por las palabras del candidato de ERC, Gabriel Rufián, que pidió un Govern de concentración en Catalunya si gobiernan PP y Vox en el Estado ha dicho que trabaja para que Sánchez lidere el Gobierno: "No entiendo si el señor Rufián y su partido lo dan por perdido. Yo digo que no, que esto es posible".

PUIGDEMONT

Preguntado por la entrevista al expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, publicada por el diario 'El Mundo' esta semana ha rechazado que Sánchez sea una persona amoral, tal y como le definió Puigdemont: "La entrevista a la que usted se refiere retrata muy bien a la persona que hace la entrevista", ha dicho.

"Catalunya ha dejado atrás el pasado nostálgico y también al señor Puigdemont", ha añadido, y ha remarcado que no se siente decepcionado por Puigdemont porque, dice, posiblemente no esperaba demasiado.

Ha reiterado que este 29N no hay espacio para la neutralidad y ha sostenido que los ciudadanos "tienen derecho a saber qué harán las eventuales diputadas y diputados de Junts".