Illa y Albiach (Comuns) firmarán este jueves el acuerdo de Presupuestos en la Generalitat

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, firmarán este jueves a las 11.30 horas en el Palau de la Generalitat el acuerdo que han alcanzado para la aprobación de los Presupuestos para 2026, tras mantener una reunión.

Posteriormente en la Generalitat, la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, dará una rueda de prensa para dar a conocer los detalles del acuerdo, y también la líder de los Comuns hará lo propio desde la sede de su partido.

A las 17 horas, Illa firmará un acuerdo con la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya para la incorporación de medidas sobre el tercer sector en el proyecto de Presupuestos, cuyos detalles dará posteriormente la consellera de Derechos Sociales e Inclusión.

TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA

Tras el acuerdo con ERC rubricado el martes y el de los Comuns, el Govern ya ha reunido los apoyos para, esta vez sí, poder llevar al Consell Executiu, previsiblemente este viernes, el proyecto presupuestario para que inicie la tramitación parlamentaria y sea aprobado.

El Govern y los Comuns ya alcanzaron un acuerdo en febrero, tras el cual Illa aprobó el proyecto sin el apoyo de ERC, y lo tuvo que retirar del Parlament en marzo al no lograr el 'sí' definitivo de los republicanos.

Cuando el Govern decidió retirar las cuentas, los Comuns reclamaron actualizar los pactos para que las nuevas cuentas públicas se convirtieran en unos "Presupuestos de legislatura".

Desde el pasado viernes se han sucedido las reuniones entre ambas partes, que han culminado con un acuerdo que escenificarán este jueves Illa y Albiach en la Generalitat, como ya hicieran en febrero.

En las últimas horas, los Comuns han situado como elemento importante que el Govern atendiera las reivindicaciones salariales de los docentes, para lo cual se abrieron a "recalendarizar" algunos sus acuerdos para que el Ejectivo pudiera hacer frente a ellas.

DEMANDAS

A la espera de conocer los detalles del acuerdo, los Comuns trasladaron nuevas demandas al Ejecutivo para su 'sí', principalmente en vivienda, transporte y combate de la desigualdad.

En vivienda, han pedido destinar 2.500 millones a vivienda esta legislatura, 1.500 millones de recursos propios y 1.000 de créditos del Institut Català de Finances (ICF), además de aprobar una proposición de ley para movilizar más vivienda de protección oficial (VPO) reconvirtiendo bajos comerciales y oficinas a viviendas con protección permanente.

Ya han acordado con el Govern crear una Dirección General del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica que gestione las multas contra el incumplimiento de la ley de vivienda.

También plantean que el aumento de la dotación de la ley de barrios que en febrero acordaron para 2026 (pasar de los 200 millones anuales que preveía el Govern a 400 millones), se mantenga para 2027 y 2028.

R-AEROPORT Y TASA ZUCMAN

Más allá de las medidas en vivienda, la R-Aeroport ha sido otra de sus condiciones: han defendido que debe replantearse el proyecto y reconvertir la línea para que se extienda hacia el Vallès Oriental y Occidental (Barcelona).

Otra demanda ha sido el impulso, desde el Parlament, para llevar al Congreso, de una proposición de ley para la aplicación de la Tasa Zucman, que plantea un impuesto mínimo anual del 2% sobre el patrimonio de las grandes fortunas que superen los 100 millones de euros.

LOS ACUERDOS DE FEBRERO

Estos acuerdos se suman a los ya alcanzados por Illa y Albiach en febrero, el principal de los cuales la modificación en el Parlament de la ley de urbanismo para limitar la compra de vivienda con fines especulativos, que todavía no ha empezado a tramitarse.

También acordaron aumentar las ayudas al alquiler, que la Generalitat asuma obras en Rodalies mediante encomiendas de gestión del Estado, mantener las bonificaciones al transporte público y mejoras en la red de buses interurbanos, entre otras medidas en educación, salud o transición ecológica.

OXÍGENO A LA LEGISLATURA

El plácet de ERC y los Comuns permitirá a Illa aprobar los que serán sus primeros Presupuestos, que iniciarán la tramitación parlamentaria esta semana, y entrarán en vigor, previsiblemente, a mediados de julio, a un mes del ecuador de la legislatura.

El nuevo proyecto de cuentas públicas reemplazará al vigente, aprobado en 2023, y que se ha tenido que complementar en cada ejercicio mediante suplementos de crédito a las finanzas de la Generalitat ante el aumento de los ingresos y el aumento de la previsión de gasto de la administración catalana.