Illa y Albiach firman el pacto de Presupuestos con recursos en vivienda y cambios en la R-Aeroport

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, firman el acuerdo para la aprobación de los Presupuestos catalanes para 2026. - DAVID OLLER - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, han firmado este jueves en la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat el acuerdo para la aprobación de los Presupuestos catalanes de 2026, tras una reunión que han mantenido antes de la rubrica.

Illa ha recibido a la líder de los Comuns en la Galeria Gòtica del Palau, y han mantenido una reunión en el despacho del presidente, antes de firmar el acuerdo, junto a los negociadores de ambas partes.

El Govern y los Comuns ya alcanzaron un acuerdo en febrero, tras el cual Illa aprobó el proyecto sin el apoyo de ERC, y lo tuvo que retirar del Parlament en marzo al no lograr el 'sí' definitivo de los republicanos.

Cuando el Govern decidió retirar las cuentas, los Comuns reclamaron actualizar los pactos para que las nuevas cuentas públicas se convirtieran en unos "Presupuestos de legislatura", y en esta ampliación de los acuerdos se incluyen las principales reivindicaciones de los de Jéssica Albiach en vivienda y la redefinición de la línea R-Aeroport, entre otras medidas.

Queda fuera del pacto otra de las principales propuestas de los Comuns: impulsar desde el Parlament, para después llevar al Congreso de los Diputados, una proposición de ley para la aplicación de la Tasa Zucman, que plantea un impuesto mínimo anual del 2% sobre el patrimonio de las grandes fortunas que superen los 100 millones de euros.

ACUERDOS EN VIVIENDA

En el acuerdo, consultado por Europa Press, se recogen varias de las demandas de los Comuns en vivienda, como 2.500 millones a vivienda esta legislatura, 1.500 millones de recursos propios y 1.000 de créditos del Institut Català de Finances (ICF).

Además, se impulsará una proposición de ley para movilizar más vivienda de protección oficial (VPO) reconvirtiendo bajos comerciales y oficinas a viviendas con protección permanente, además de permitir remuntes en edificios públicos e incrementar la densidad de nuevos desarrollos urbanísticos, en que el crecimiento deba ser VPO.

También se creará la Dirección General de Disciplina en Vivienda, adscrita en el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica que gestione las multas contra el incumplimiento de la ley de vivienda, y cuyo responsable, plantean los Comuns, lo acordarán las dos partes.

También se mantendrá el aumento de la dotación de la ley de barrios que en febrero acordaron para 2026 (pasar de los 200 millones anuales que preveía el Govern a 400 millones), se mantenga para 2027 y 2028, alcanzando así 1.200 millones de inversión en 3 años y actuaciones en 120 barrios.

R-AEROPORT

En movilidad, se ha acordado que, antes de 2030, se encargará un estudio para reformular la R-Aeroport y ampliar su recorrido definiendo una R4 Nord desde el Aeropuerto de Barcelona hasta Terrassa o Manresa, "y la posibilidad de una R4 Sud, operadas ambas por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

Además, se avanzará el estudio de viabilidad del tren-tram de Terres de l'Ebre (Tarragona) para que esté finalizado el 2028.

POBREZA ENERGÉTICA

Más allá de los acuerdos en vivienda y movilidad, el pacto incluye el compromiso del Govern de impulsar antes de este mismo verano un fondo para familias en situación de pobreza energética ante la finalización del convenio con las empresas energéticas para evitar los cortes de suministros.

Contempla destinar al mismo 3 millones de euros este año y 10 millones en 2027.

SALUD E INTERIOR

Además, la Generalitat hará un plan para aumentar el número de matronas y de retención de las formadas en Catalunya para la mejora de los centros de atención a la salud sexual y reproductiva.

Como tarde en marzo de 2027, los Mossos d'Esquadra contarán con una Comisaría General de Prevención y Denuncia de las Violencias Machistas y se reforzarán los equipos de atención a la víctima y las unidades de investigación de este tipo de delitos.

LOS ACUERDOS DE FEBRERO

Estos acuerdos se suman a los ya alcanzados entre Illa y Albiach en febrero, el principal de los cuales la modificación en el Parlament de la ley de urbanismo para limitar la compra de vivienda con fines especulativos.

También acordaron aumentar las ayudas al alquiler, que la Generalitat asuma obras en Rodalies mediante encomiendas de gestión del Estado, mantener las bonificaciones al transporte público y mejoras en la red de buses interurbanos, entre otras medidas en educación, salud o transición ecológica.