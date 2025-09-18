Illa alerta del peligro de retroceso en la igualdad de género por la "ola reaccionaria"

Dice que los gobiernos de "fuerzas extremistas" atacan los derechos de las mujeres

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha alertado del peligro de retroceso en la igualdad de género por la "ola reaccionaria" que ha dicho que se está dando en Europa y otros países.

Lo ha dicho este jueves en la apertura del Fòrum Beijing+30 junto a la exsecretaria de Estado de Asuntos Exteriores Cristina Gallach y el presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, en la que también participará la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Illa ha señalado que "cuando las fuerzas extremistas condicionan a los gobiernos, tiene consecuencias directas contra las mujeres", ya que afecta a sus derechos, oportunidades y calidad de vida.

"No podemos mirar hacia otro lado", ha dicho el presidente de la Generalitat, que ha expresado que los gobiernos progresistas como el suyo intentan desplegar políticas efectivas para asegurar y mejorar estos derechos.

Ha recordado que Catalunya ocupa el cuarto puesto del índice de igualdad de género en Europa, aunque "es necesario hacer más", por lo que ha explicado que el Govern se ha comprometido a integrar la perspectiva de género en todas sus políticas.

Illa ha señalado que la inteligencia artificial (IA) es uno de los retos que existen para que sea un campo de igualdad y no ayude a hacer crecer la brecha de género.

GALLACH Y SANTACREU

Gallach ha recordado que este año se celebran los 30 años de la 4 Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se realizó en Pekín (China), y ha explicado que el encuentro de este jueves tiene el objetivo de destacar la preocupación, la responsabilidad y la unidad del feminismo.

Ha lamentado que, en 30 años, ningún país ha logrado la "plena igualdad" y ha mostrado su alarma ante las dificultades de avanzar y el cuestionamiento de los derechos alcanzados.

Santacreu ha apuntado que la Conferencia de Pekín "marcó un antes y un después" y ha celebrado los avances que se han alcanzado.

Sin embargo, ha señalado que los nuevos retos "exigen más determinación, ambición y acción colectiva" ante los que ponen en duda, en sus palabras, consensos ampliamente compartidos.