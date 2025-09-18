Illa pide actuar desde todas las instancias "para acabar con el genocidio del pueblo palestino"

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido alzar la voz y actuar desde todas las instancias e instituciones "para acabar con el genocidio del pueblo palestino".

Lo ha dicho este jueves en la apertura del Fòrum Beijing+30 junto a la exsecretaria de Estado de Asuntos Exteriores Cristina Gallach y el presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, en la que también participará la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Ha señalado que "las dramáticas imágenes" de la invasión de la ciudad de Gaza muestra que las mujeres y los niños son las principales víctimas de este tipo de conflictos.