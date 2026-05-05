Illa anima a jóvenes ucranianos a mantener "la esperanza" de un país libre e integrado en Europa

El presidente de la Generalitat y el conseller de UE y Acción Exterior reciben a 255 jóvenes ucranianos - GOVERN

Recibe a 255 niños que han perdido familiares en la guerra y pasan unos días en Catalunya BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha animado a los ucranianos a mantener "viva la esperanza" y el compromiso para continuar luchando para que el país sea libre y se pueda integrar en Europa.

Así se ha expresado este martes durante un encuentro con 255 jóvenes ucranianos que se encuentran en Catalunya en el marco del programa 'Vacances per la Pau', en el que también ha participado el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch; el teniente coronel del Servicio Estatal de Guardia de Fronteras de Ucrania Vadim Alekseyenko y el cónsul general interino de Ucrania en Barcelona, Oleg Grabovetskyy.

Illa ha dado la bienvenida a Catalunya a los jóvenes y ha lamentado la situación de guerra que se vive en su país a raíz del conflicto con Rusia, una guerra que, dice, es "una de las peores cosas" que le puede tocar vivir a un ser humano, donde se imponen la crueldad, la imposición, la falta de argumentos y la destrucción.

El presidente ha destacado a los jóvenes como "ejemplo para el conjunto de la ciudadanía de Catalunya" por su espíritu de resistencia, de lucha y de no rendirse para defender aquello en lo que se cree.

Así, les ha trasladado el deseo de una buena estancia en Catalunya y ha recordado que por "imposible que parezca, en una guerra, en momentos en que todo parece oscuro y parece que no haya futuro, también hay cosas buenas".

VACANCES PER LA PAU

Illa y Duch han recibido este martes en la Generalitat a 255 niños y jóvenes ucranianos de entre 12 y 18 años que están en Catalunya gracias al proyecto 'Vacances per la Pau' que impulsa la monja Sor Lucía Caram y el Convent de Santa Clara, y que están siendo alojados en Lloret de Mar (Barcelona), en el tercer año de la iniciativa, que ya ha acogido a 9 grupos.

Todos ellos han sufrido la pérdida de padres o familiares; tienen a sus padres en el frente de guerra, heridos o desaparecidos, y más allá de la recepción en la Generalitat, también les reciben el Ayuntamiento de Barcelona y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Estos días harán un programa de actividades turísticas y de socialización que les permitirá ir la Costa Brava (Girona), visitar la Sagrada Família de Barcelona y el Museo del FC Barcelona, así como pasar un día en PortAventura World, entre otras actividades.

JAUME DUCH

Por su parte, Duch ha sostenido que no hay forma "más significativa de vivir" la semana del Día de Europa, este próximo 9 de mayo, que recibiendo a la comunidad ucraniana en el Palau de la Generalitat, y concretamente a los jóvenes acogidos.

"Habéis vivido cosas que ningún joven debería vivir nunca. Algunos habéis perdido a vuestros padres, algunos tenéis familiares en la frente hoy, mientras estamos aquí sentados. Nada de lo que podamos decir en este salón es comparable a lo que habéis vivido, pero lo que sí podemos hacer es aseguraros que no estáis solos", ha afirmado.

Ha recordado que recientemente se han conmemorado los 40 años de la adhesión de España a la Comunidad Europea, y que desea que Ucrania pueda celebrar prontamente su propia adhesión a la UE: "Sería la confirmación de que el proyecto europeo sigue siendo capaz de atraer, integrar y proteger a los pueblos que apuestan por la democracia y el estado de derecho".

OLEG GRABOVETSKYY

Por otro lado, Grabovetskyy ha agradecido a la Generalitat este proyecto y, en nombre de Ucrania, ha agradecido lo que Catalunya lo que "está haciendo por los niños de Ucrania".

El cónsul ha destacado que cada una de estas reuniones es "histórica" y asegura que tienen un significado muy especial para Ucrania, en un momento en el que, ha señalado, los padres de estos jóvenes siguen luchando en el país.

VADIM ALEKSEYENKO

Alekseyenko ha expresado su "profundo agradecimiento" por la oportunidad de pasar un tiempo de paz en Catalunya y ha asegurado que todo el apoyo económico que Catalunya presta a Ucrania se destina donde más se necesita.

"Por eso, utilizando esta oportunidad, nos gustaría que tuvieran la oportunidad de visitar Ucrania y ver qué es Ucrania, qué es el Servicio de Defensa Nacional y qué es la ayuda que salva vidas", ha expresado.