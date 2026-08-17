Illa, por los 9 años de los atentados del 17A: "Ante el odio y la barbarie, más convivencia"

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante una rueda de prensa, en el Palau de la Generalitat, a 31 de julio de 2026 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha recordado los 9 años que se cumplen este lunes de los atentados yihadistas del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona): "No olvidamos. Ante el odio y la barbarie, más convivencia, más democracia y más paz".

Lo ha dicho en una publicación en 'X' recogida por Europa Press en la que expresado su apoyo a las víctimas, a sus familias y a todas las personas afectadas, y ha sostenido: "Mantenemos vivo el recuerdo de las víctimas".

Este lunes por la mañana se conmemorará el atentado del 17A con un acto institucional y un minuto de silencio en la plaza de Sant Jaume de la capital catalana, al encontrarse en obras la Rambla.