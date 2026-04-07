Illa anuncia 100 millones para hacer obras de mejoras en las escuelas públicas catalanas

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este martes que el Govern invertirá 100 millones de euros de fondos extraordinarios para hacer obras de mejoras en las 2.530 escuelas catalanas de titularidad de la Generalitat, a excepción de las de Barcelona.

"Muchas escuelas están en edificios que llevan dos décadas sin las necesarias inversiones. En Catalunya, más de un 25%, más de una cuarta parte de las escuelas se construyeron antes de 1960. Por tanto, son antiguas, hay que renovarlas", ha dicho Illa en un mensaje en Instagram recogido por Europa Press.

La medida, que se aprobará en el Consell Executiu de este martes, destinará el dinero a un total de 723 ayuntamientos catalanes a través del 'Fons Actualitza Escoles', que se ejecutará durante el período 2026-2028, según fuentes del Govern.

Los fondos se repartirán en proporción al alumnado escolarizado y la antigüedad de los edificios y los municipios beneficiarios son aquellos donde existen centros titularidad de la Generalitat --con la excepción de Barcelona, por su régimen especial de gestión a través del Consorci d'Educació--.

Las obras incluyen la sustitución de elementos arquitectónicos o instalaciones por obsolescencia, como cubiertas, carpinterías, calderas, aseos, cocinas o comedores; la mejora de envolventes y cierres; la instalación de sistemas de gestión y control y sustitución de luminarias y la retirada de fibrocemento.

"Esto es un paso adelante importante, para hacer mejores escuelas más seguras, más cómodas y más adaptadas a los niños y las niñas", ha afirmado Illa.