Illa anuncia hasta 3.300 millones de inversión público-privada para "acelerar" infraestructuras

Foto de familia durante la 41 Reunió Cercle d'Economia, que se celebra hasta el miércoles en el Palau de Congressos de Catalunya
Foto de familia durante la 41 Reunió Cercle d'Economia, que se celebra hasta el miércoles en el Palau de Congressos de Catalunya - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
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Actualizado: lunes, 1 junio 2026 17:32
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BARCELONA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado un plan para movilizar hasta 3.300 millones de euros mediante la colaboración público-privada para "acelerar" infraestructuras estratégicas de Catalunya, con el objetivo de que proyectos que tardarían en finalizarse entre 20 y 25 años se terminen en unos 6 años.

Lo ha dicho este lunes en la 41 Reunió Cercle d'Economia, que se celebra hasta el miércoles en el Palau de Congressos de Catalunya, y ha detallado que de esta inversión de 3.300 millones, 1.800 millones se sacarán a concurso "inmediatamente" y los otros 1.500 millones en el futuro.

En el primer paquete, se sacarán a concurso inversiones por 1.800 millones para proyectos como las estaciones del tramo central de la L9 del Metro de Barcelona, el despliegue de ejes 2+1 en las carreteras de Catalunya o el desdoblamiento parcial del tramo entre Berga y Bagà (Barcelona).

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

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