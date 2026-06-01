Illa anuncia hasta 3.300 millones de inversión público-privada para "acelerar" infraestructuras

Foto de familia durante la 41 Reunió Cercle d'Economia, que se celebra hasta el miércoles en el Palau de Congressos de Catalunya - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado un plan para movilizar hasta 3.300 millones de euros mediante la colaboración público-privada para "acelerar" infraestructuras estratégicas de Catalunya, con el objetivo de que proyectos que tardarían en finalizarse entre 20 y 25 años se terminen en unos 6 años.

Lo ha dicho este lunes en la 41 Reunió Cercle d'Economia, que se celebra hasta el miércoles en el Palau de Congressos de Catalunya, y ha detallado que de esta inversión de 3.300 millones, 1.800 millones se sacarán a concurso "inmediatamente" y los otros 1.500 millones en el futuro.

En el primer paquete, se sacarán a concurso inversiones por 1.800 millones para proyectos como las estaciones del tramo central de la L9 del Metro de Barcelona, el despliegue de ejes 2+1 en las carreteras de Catalunya o el desdoblamiento parcial del tramo entre Berga y Bagà (Barcelona).

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